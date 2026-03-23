Slušaj vest

Ovu informaciju je saopštio francuski klub nekoliko dana nakon poraza od Partizana na domaćem terenu u 32. kolu Evrolige.

Ekipu Pariza će do kraja sezone, u svojstvu vršioca dužnosti šefa stručnog štaba, voditi dosadašnji pomoćni trener 28-godišnji Julijus Tomas, koji je tako postao drugi najmlađi glavni trener u istoriji Evrolige.

"Frančesko je neumorno radio na napretku pariske košarke, mladog, ambicioznog kluba sa inovativnim stilom igre na evropskoj sceni. On je uvek pokazivao profesionalizam i izuzetnu inteligenciju u svojim javnim izjavama. Uzbuđeni smo što ćemo tesno sarađivati sa Julijusom kako bismo sezonu završili snažno", naveo je predsednik kluba Dejvid Kan.

Tabelini je postao trener Pariza pred početak ove sezone, zamenivši Tijaga Splitera na klupi francuskog kluba.

Posle poraza u svoje poslednje četiri utakmice (dve u Evroligi i dve u francuskom prvenstvu), Pariz zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 12/21, dok je u državnom prvenstvu treći sa 16 pobeda i sedam poraza.

Bonus video: