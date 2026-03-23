Crno-beli su u nedelju uveče bili gost Crvenoj zvezdi u ABA ligi, a u utorak od 20.45 časova će biti domaćin Asvelu.

"Sada je najvažnije dobro se oporaviti. Imamo pet utakmica u devet dana. Bez obzira da li pobedili ili izgubili, moramo da razmišljamo o sledećoj utakmici protiv Vilerbana. Jasno je da su poslednjeplasirani, ali dobro se bore u poslednje vreme", rekao je Đoan Penjaroja dan posle derbija i dan pre meča protiv francuskog tima i dodao:

"Za tim je važno da dobro igramo. Da probamo da dobijemo sve mečeve u Evroligi. Ova ekipa je zaslužila da ima više pobeda ove sezone u najjačem takmičenju. Vidite i kako to utiče na atmosferu".

Trener Partizana - Đoan Penjaroja

Osvrnuo se na poraz protiv Crvene zvezde.

"U derbiju nismo igrali najbolje, ali sada je važno da protiv Asvela budemo dobri i da pobedimo za naše navijače. Značila bi nam podrška navijača, tim tada igra dosta bolje".

U prethodnom periodu Partizan ima odličnu odbranu u Evroligi.

"Da, to je velika promena. Tokom sezone smo bili najlošija defanziva, ali sada smo bolji. To je načini da se boriš jako i napreduješ. Mislim da se bolje razumeju uloge. I igrači su sa boljom energijom, mnogo je važno da razumeju da se tako pobeđuje".

