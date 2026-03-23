Košarkaš Partizana Bruno Fernando rekao je da smatra da je ekipa Asvela, uprkos stanju na tabeli, jako kvalitetna i da on i njegovi saigrači moraju da u predstojeći meč uđu maksimalno ozbiljno.

"Želimo da ovu utakmicu shvatimo jednako ozbiljno kao i svaku do sada. Reč je o kvalitetnoj ekipi koja igra dobru košarku, bez obzira na to šta tabela trenutno pokazuje. I mi smo ranije bili u sličnoj situaciji, ali to ne znači da nismo bili dobar tim. Zato moramo da im odamo priznanje za sve što su do sada uradili i da u utakmicu uđemo maksimalno ozbiljno, sa ciljem da pobedimo. Svaka nova pobeda nam mnogo znači, pomaže nam da gradimo samopouzdanje i nastavimo u dobrom ritmu", naveo je Fernando.

Bruno Fernando

U prvom ovosezonskom duelu ova dva kluba, Asvel je na svom terenu u Lionu pobedio 88:87.

"Izgubili smo od njih na njihovom terenu, tako da je ovo dobra prilika da im se revanširamo", kazao je Fernando.

Partizan, koji je pobedio u svoje poslednje tri utakmice u Evroligi, se nalazi na 16. poziciji na tabeli sa skorom 12/20, dok Asvel zauzima poslednje, 20. mesto sa osam pobeda i 24 poraza.

Bruno Fernando
KK Partizan
KK Pariz, KK Partizan, Evroliga
Bruno Fernando

