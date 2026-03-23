Trener Đoan Penjaroja otkrio je da će Dvejn Vašington propustiti još nekoliko nedelja. Pročitajte sve detalje o njegovom oporavku.
IZ PRVE RUKE! Poznato kada se Dvejn Vašington vraća na teren!
Košarkaši Partizana dočekuju u utorak od 20.45 ekipu Asvela u 33. kolu Evrolige i to bez povređenog Dvejna Vašingtona.
Na treningu pred Asvel se Dvejn Vašington pojavio bez štaka. Ohrabrujuće, ali još neko vreme neće na teren...
Dvejn Vašington na meču Partizan - Real
To je potvrdio i trener Đoan Penjaroja:
- Minimum još dve-tri nedelje - rekoa je Španac.
Podsetimo, Vašington je nedavno povredio list i zbog toga je već duže vremena van stroja.
