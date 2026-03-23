Fenerbahče je blizu postizanja dogovora o produžetku saradnje sa Nikolom Melijem.

Meli (35) ima ugovor koji je istekao, sprema se da postane slobodni agent, ali sada ga očekuje novi višegodišnji sa turskim klubom.

Nikolo Meli Foto: EPA-EFE/Anna Szilagyi, Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport

Veteran nastavlja da igra ključnu ulogu i ove sezone, prosečno beležeći 5,6 poena, 5,0 skokova i 1,6 asistencija za skoro 23 minuta po utakmici.

Meli je član Fenera od 2024. i sa njim je osvojio jedinu titulu prvaka Evrope u karijeri.

Pored nastupa u domovini, nosio je dresove Bamberga, Fenera u prvom mandatu, Nju Orleansa i Dalasa. U dva navrata je igrao i za Armani.

Izlazak košarkaša Crvene zvezde, Arena zagrmela Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić