Fenerbahče je blizu postizanja dogovora o produžetku saradnje sa Nikolom Melijem.

Meli (35) ima ugovor koji je istekao, sprema se da postane slobodni agent, ali sada ga očekuje novi višegodišnji sa turskim klubom.

Nikolo Meli

Veteran nastavlja da igra ključnu ulogu i ove sezone, prosečno beležeći 5,6 poena, 5,0 skokova i 1,6 asistencija za skoro 23 minuta po utakmici.

Meli je član Fenera od 2024. i sa njim je osvojio jedinu titulu prvaka Evrope u karijeri.

Pored nastupa u domovini, nosio je dresove Bamberga, Fenera u prvom mandatu, Nju Orleansa i Dalasa. U dva navrata je igrao i za Armani.

