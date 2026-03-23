Slušaj vest

Panatinaikos će i u narednom meču biti lišen pomoći američkog centra Rišona Holmsa, čime se nastavlja njegova neizvesna epizoda u Atini.

Holms je stigao kao veliko pojačanje, ali je situacija brzo eskalirala. Nezadovoljan minutažom i ulogom u timu, javno je putem društvenih mreža kritikovao trenera Ergina Atamana, a zatim uklonio sve fotografije u opremi grčkog velikana.

Od tog trenutka, Panatinaikos nastupa bez njega, a ista praksa biće nastavljena i u 33. kolu Evrolige.

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Atinjani će tako na gostovanje u Sarajevo, gde ih očekuje duel sa Dubaijem, otputovati bez američkog centra, što je potvrdio i trener Ataman.

"Idemo na gostovanje sa 12 košarkaša, za mene je roster pun i niko nam ne fali. Da imamo 11 igrača, onda bismo mogli da pričamo o odsutnima, a ovako nas ima 12 i 100% smo spremni za važnu utakmicu. Rišon Holms nije u timu. To je trenutno pitanje kluba i uskoro ćemo se oglasiti povodom toga", jasan je trener Panatinaikosa Ergin Ataman.