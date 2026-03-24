Košarkaši Crvene zvezde pred sobom imaju dve veoma važne utakmice i u duplom kolu Evrolige gostovaće Baskoniji i Barseloni.

Biće ovo teški izazovi za crveno-bele, a bivši košarkaš Milutin Aleksić otkrio je šta očekuje od Zvezde do kraja sezone.

- Ako kažem da je upitan plej-in i ako kažem da može u Top 6 i jedno i drugo sam rekao tačno. Treba da se izvlače pouke, mora da se igra od prvog do poslednjeg kola, nema tu zaliha, to se retko kome desi, možda se desilo Feneru ove godine. Isto može da se primeni na Valensiju, od svakog može da se izgubi i svakog da pobedi - rekao je Aleksić na UNA TELEVIZIJI, pa se osvrnuo na Barselonu protiv koje Zvezda igra posle Baskonije:

Crvena zvezda - Barselona

- Jedna od najstarijih ekipa, imamo legende. Mogu da garantujem da može svakog da dobije, ali kad stigne umor, to ni na šta ne liči. Videli smo derbi, ne pamtim tako loš El klasiko, od prvog minuta 20 razilike za Real. Oni su majstori zanata, bojim se onog što se desilo Zvezdi u Areni. Zvezda imala trijumfalni niz, a onda je došla Barselona i Brizuela... Dobro je da je to Zvezdi drugi meč.

Dotakao se i Baskonije, ali i nekih problema Zvezde.

- Ideš ekipi koja je uzela španski Kup. Crvena zvezda zavisi od dve stvari, jedna je defanziva Batlera, škripi. Umetnik, ja dugo nisam video tako talentovanog napadača. Ovo je stvarno da daš svu lovu za kartu da gledaš uživo. Ne sviđa mi se mis meč, kad god je on u pik en rolu, on ide dole sa centrom, ne može kao Mekintajer da zauzme pozciju. Batlerova odbrana mora jače i Nvora, toliko se čeka. Stravičan igrač, stravičan napadač, ali ga toliko dugo čeka Zvezda u zadnje vreme da uhvati ritam, i od toga će mnogo da zavisi Zvezde u ovim utakmicama, ovih sedam. Nvora nekad totalno izgubi fokus, uspava se. Kad ga ne ide napad, kao da nema inat da bar odigra dobro odbranu. Sale (Obradović) ga čeka, trpi, to mora tako, ali mislim da će to biti jako bitno u nastavku - zaključio je Milutin Aleksić.

