Crveno-beli će u sredu od 20.30 časova igrati jednu od najvažnijih utakmica u sezoni i to u okviru 33. kola.

Evroliga je odredila sudije za tu utakmicu.

Glavni arbitar će biti Ukrajinac Boris Rižik, a sa njim će na terenu biti Poljak Jakub Zamoljski i Estonac Rain Perandi.

Podsetimo, Crvena zvezda je u dosadašnjem toku takmičenja ostvarila učinak od 18 pobeda i 14 poraza kao i još četiri ekipe, a u Španiju ide nakon pobede u večitom derbiju odigranom u okviru ABA lige.

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Svaka od preostalih šest utakmica je izuzetno bitna u borbi za plasman, a za početak, ova protiv Baskonije je najvažnija.

