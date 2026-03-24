Slušaj vest

Nikola Kalinić spreman je za meč Crvene zvezde protiv Baskonije u okviru 33. kola Evrolige. Pogled na njegovu ruku gde se nalazio zavoj, sve je zabrinuo, ali ne radi se o ozbiljnijoj povredi...

- Nešto sam se tukao na ulici - "ispalio" je Kalinić i izazvao smeh među novinarima svojom šalom.

Sjajni krilni igrač Zvezde, osvrnuo se potom na sam meč:

- Što se tiče utakmice, treba da zaustavimo njihove kontre i odigramo čvrsto kao ekipa. Znamo da oni kod kuće igraju dobro, imaju veliku podršku publike, i sigurno će želeti da se pokažu u najboljem svetlu. Možda nemaju više šansi nego ranije, ali to ih može učiniti još opasnijim. Igraju rasterećeno, pred svojom publikom, i pokušaće da odigraju što bolje.

Nikola Kalinić

Plan za dobar rezutlat je jasan:

- Za nas je najvažnije da budemo koncentrisani i strpljivi. To je ključ uspeha. Moramo da usporimo igru kada je potrebno, da budemo fokusirani i da verujemo u ono što radimo. Pozicioni napad postaje sve važniji deo igre, i mislim da možemo da dođemo do toga da ga odigramo na visokom nivou.

Nikola Kalinić pred Baskoniju

Zvezda u dobrom raspoložena čeka meč:

- Što se tiče ekipe, mislim da su svi maksimalno motivisani, da su zadržali ozbiljnost tokom cele sezone i da smo spremni za izazove koji dolaze. Očekujem da ćemo dati odgovore na terenu i pokazati kvalitet koji imamo. Čekamo naredne utakmice i prilike da napredujemo, ali mislim da smo trenutno u dobroj poziciji. Što se tiče fizičkog stanja posle derbija, nije bilo toliko potrošnje kao inače u takvim utakmicama, što može da bude pozitivno za nastavak sezone - rekao je Kalinić.

Ne propustiteEvroliga"ŠTETA ZA PROPUŠTENU PRILIKU..." Kalinić utučen posle poraza od Panatinaikosa! Otkrio šta je presudilo, pa posebno pričao o jednom igraču: "On je strašan..."
Nikola Kalinić
KošarkaZVEZDA BEZ DVA VAŽNA IGRAČA PROTIV DUBAIJA! Tandem van ekipe!
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda
Košarka"ODIGRAO SAM KATASTROFA" Kalinić brutalno iskren posle poraza od Turske: Moja najlošija partija u karijeri!
SERBIA-TURKEY_38.JPG
EvroligaNIKOLA KALINIĆ JE LEGENDA EVROLIGE: Fantastično dostignuće Zvezdinog igrača...
KošarkaNIKOLA KALINIĆ NAPUŠTA TIM! Ovo je razlog, kako dalje bez Kaline?

Saša Obradović Izvor: Mondo/Tijana Jevtić