Nikola Kalinić spreman je za meč Crvene zvezde protiv Baskonije u okviru 33. kola Evrolige. Pogled na njegovu ruku gde se nalazio zavoj, sve je zabrinuo, ali ne radi se o ozbiljnijoj povredi...

- Nešto sam se tukao na ulici - "ispalio" je Kalinić i izazvao smeh među novinarima svojom šalom.

Sjajni krilni igrač Zvezde, osvrnuo se potom na sam meč:

- Što se tiče utakmice, treba da zaustavimo njihove kontre i odigramo čvrsto kao ekipa. Znamo da oni kod kuće igraju dobro, imaju veliku podršku publike, i sigurno će želeti da se pokažu u najboljem svetlu. Možda nemaju više šansi nego ranije, ali to ih može učiniti još opasnijim. Igraju rasterećeno, pred svojom publikom, i pokušaće da odigraju što bolje.

Plan za dobar rezutlat je jasan:

- Za nas je najvažnije da budemo koncentrisani i strpljivi. To je ključ uspeha. Moramo da usporimo igru kada je potrebno, da budemo fokusirani i da verujemo u ono što radimo. Pozicioni napad postaje sve važniji deo igre, i mislim da možemo da dođemo do toga da ga odigramo na visokom nivou.

Zvezda u dobrom raspoložena čeka meč:

- Što se tiče ekipe, mislim da su svi maksimalno motivisani, da su zadržali ozbiljnost tokom cele sezone i da smo spremni za izazove koji dolaze. Očekujem da ćemo dati odgovore na terenu i pokazati kvalitet koji imamo. Čekamo naredne utakmice i prilike da napredujemo, ali mislim da smo trenutno u dobroj poziciji. Što se tiče fizičkog stanja posle derbija, nije bilo toliko potrošnje kao inače u takvim utakmicama, što može da bude pozitivno za nastavak sezone - rekao je Kalinić.