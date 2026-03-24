PARTIZAN - ASVEL: Efikasan početak meča u Areni
Košarkaši Partizana imaju priliku da vežu četvrtu pobedu u Evroligi.
Crno-beli u okviru 33. kola Evrolige dočekuju francuski Asvel.
Uoči utakmice koja se od 20.45 časova igra u beogradskoj Areni, Partizan se nalazi na 16. poziciji sa učinkom 12-20.
Asvel je na poslednjem mestu sa osam pobeda, uz 24 poraza. Jednu od tih pobeda upisao je protiv Partizana u prvom delu sezone rezultatom 88:87.
5'
Harison osvaja loptu i poentira u kontri - 5:8.
Braun pogađa trojku iz velike daljine u finišu napada - 8:8.
Harison vezuje četvrti poen - 8:10.
4'
Osetkovski trojkom donosi prvu prednost Patizanu - 5:4. Osetkovski je nekada igrao za Asvel.
Angola upisuje četvrti poen - 5:6.
2'
Brajan Angola, bivši košarkaš Partizana, upisao se u strelce - 0.4.
Džekiri postiže prve poene za crno-bele - 2:4.
1. četvrtina
Počela je utakmica u beogradskoj Areni.
Startne petorke
Partizan: Džons, Braun, Bonga, Osetkovski, Džekiri
Asvel: Angola, Ebbua, Harison, Masa, Lajti.
Minut ćutanja za žrtve NATO bombardovanja i na preminulog Božu Koprivicu
Uoči početka utakmice održan je minut ćutanja u čast žrtava NATO bombardovanja 1999. godine.
Takođe, pomen je održan i u čast Bože Koprivice, velikog partizanovca, koji je nedavno preminuo.
Navijači, gde ste?
Navikao nas je Partizan na ispunjenu "Arenu" na evroligaškim utakmicama, ali u poslednje vreme gledamo sliku koja nije ni blizu toga.
Protiv Dubaija jedva 10.000 navijača, a večeras, sva je prilika, biće četvorocifrena brojka.
Sastavi
PARTIZAN - ASVEL
Hala: Arena
Sudije: Robert Lotermozer, Karlos Kortes, Eduard Udjanski
PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis.
ASVEL: Abua, Seljas, Herison, Angola, Ertel, Ažinsa, Masa, Džekson, Lajti, Endijaje, Votije, Traore.