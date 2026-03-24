20:53

6'

Džons se upisao - 10:10

Ertel vraća trojku - 10:13

20:52

5'

Harison osvaja loptu i poentira u kontri - 5:8

Braun pogađa trojku iz velike daljine u finišu napada - 8:8.

Harison vezuje četvrti poen - 8:10

20:51

4'

Osetkovski trojkom donosi prvu prednost Patizanu - 5:4. Osetkovski je nekada igrao za Asvel.

Angola upisuje četvrti poen - 5:6

20:49

2'

Brajan Angola, bivši košarkaš Partizana, upisao se u strelce - 0.4.

Džekiri postiže prve poene za crno-bele - 2:4

20:49

1'

Masa postiže prve poene na meču - 0:2

20:48

1. četvrtina

Počela je utakmica u beogradskoj Areni.

Startne petorke

Partizan: Džons, Braun, Bonga, Osetkovski, Džekiri

Asvel: Angola, Ebbua, Harison, Masa, Lajti.

20:46

Minut ćutanja za žrtve NATO bombardovanja i na preminulog Božu Koprivicu

Uoči početka utakmice održan je minut ćutanja u čast žrtava NATO bombardovanja 1999. godine.

Takođe, pomen je održan i u čast Bože Koprivice, velikog partizanovca, koji je nedavno preminuo.

20:39

Navijači, gde ste?

Navikao nas je Partizan na ispunjenu "Arenu" na evroligaškim utakmicama, ali u poslednje vreme gledamo sliku koja nije ni blizu toga.

Protiv Dubaija jedva 10.000 navijača, a večeras, sva je prilika, biće četvorocifrena brojka.

16:17

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige

16:11

Sastavi

PARTIZAN - ASVEL

Hala: Arena

Sudije: Robert Lotermozer, Karlos Kortes, Eduard Udjanski

PARTIZAN: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalatis.

ASVEL: Abua, Seljas, Herison, Angola, Ertel, Ažinsa, Masa, Džekson, Lajti, Endijaje, Votije, Traore. 