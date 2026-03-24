Evroliga
PARTIZAN NAPREDOVAO ZA JEDNO MESTO! Pogledajte kako izgleda tabela Evrolige posle četvrte uzastopne pobede Parnog valjka!
Slušaj vest
U sklopu 33. kola Evrolige, košarkaši Partizana su u Beogradskoj areni pobedili Asvel rezultatom 79:78 i na taj način vezali četvrti uzastopni trijumf u elitnom takmičenju.
Crno-beli su nakon ove pobede napredovali za jedno mesto na tabeli, te se sada nalaze na 15. poziciji sa skorom od 13 pobeda i 20 poraza.
Partizan - Asvel 24.3.2026
Vidi galeriju
Asvel je na poslednjem mestu sa osam pobeda, uz 25 poraza.
1 · Reaguj
Komentariši