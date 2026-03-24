Sorkin je sa 19 poena bio najefikasniji u Makabiju, Klark je postigao 16, a Briset 14
FENERBAHČE PONOVO PORAŽEN U BEOGRADU: Makabi savladao lidera i nastavio da pritiska Zvezdu
Košarkaši Makabija pobedili su u Beogradu Fenerbahče u okviru 33. kola Evrolige.
Izraleski tim slavio je u hali "Aleksandar Nikolić" rezultatom 94:89 i upisao 16. pobedu.
Evroliga 2025/26
Ovo je bio 10. poraz Fenera, koji ima 23 pobede na vrhu tabele.
Makabi ima i utakmicu manje, pa je ovom pobedom istakao ozbiljnu kandidaturu za plasman na jedno od prvih deset mesta.
Izraleci imaju dobar raspored do kraja, još pet utakmica kao domaćini i dve u gostima, pa nije isključeno da se nađu u doigravanju.
Sorkin je sa 19 poena bio najefikasniji u Makabiju, Klark je postigao 16, a Briset 14.
Kod gostiju De Kolo je postigao 26 poena, Birsen 14, a Horton Taker i Silva po 10.
