Košarkaši Makabija pobedili su u Beogradu Fenerbahče u okviru 33. kola Evrolige.

Izraleski tim slavio je u hali "Aleksandar Nikolić" rezultatom 94:89 i upisao 16. pobedu.

Ovo je bio 10. poraz Fenera, koji ima 23 pobede na vrhu tabele.

Makabi ima i utakmicu manje, pa je ovom pobedom istakao ozbiljnu kandidaturu za plasman na jedno od prvih deset mesta.

Izraleci imaju dobar raspored do kraja, još pet utakmica kao domaćini i dve u gostima, pa nije isključeno da se nađu u doigravanju.

Sorkin je sa 19 poena bio najefikasniji u Makabiju, Klark je postigao 16, a Briset 14.