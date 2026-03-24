Ekipa Monaka savladala je posle velikog preokreta Armani Milano rezultatom 90:85 (13:25, 32:23, 18:25, 27:12) u utakmici 33. kola Evrolige.

Monako je do 19. pobede stigao posle velikog preokreta u poslednjoj četvrtini. Italijani su bili blizu 17. trijumfa, čime bi znatno popravili šanse da se nađu u doigravanju, ali su ispustili 12 poena prednosti u poslednjoj četvrtini.

Monako je imao samo devet igrača na ovoj utakmici, a najefikasniji su bili Dijalo sa 17 poena, Okobo sa 16, Tajs sa 15 i Strazel sa 14 poena. Nemanja Nedović je za 13 minuta postigao pet poena i imao jednu asistenciju.

U gostujućem timu Šilds je postigao 18 poena, Ledej 16, a Buker i Bolmaro po 12. Marko Gudurić je za 14 minuta postigao pet minuta, uz dva skoka, jedne asistencije i četiri izgubljene lopte.