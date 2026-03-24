Košarkaši Panatinaikosa savladali su Dubai na nominalnom gostovanju u Sarajevu rezultatom 107:104, u utakmici 33. kola Evrolige.

Izuzetno bitan meč za obe ekipe, ali i mnoge koji se bore za doigravanje, rešen je u finišu meča kada se Kendrik Nan još jednom poneo kao MVP lige.

Panatinaikos je zabeležio 19. pobedu i tako umakao Zvezdi, koja ima i utakmicu manje.

Ovo je bio bolan poraz za Dubai, koji je ostao na 17 pobeda, jednom manje u odnosu na Zvezdu.

U pobedničkom timu najefikasniji su bili Osman sa 23 poena, Hejs-Dejvis sa 22 poena i Nan sa 21 poenom.

Kod domaćina Musa je postigao 31 poen, Bejkon 23, a Kabengele 16.