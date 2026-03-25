Košarkaši Barselone pobedili su večeras na svom terenu Efes sa 78:71 (19:15, 23:15, 15:24, 21:17), u utakmici 33. kola Evrolige.

Katalonski tim je do pobede vodio Vil Klajburn sa 21 poenom i pet skokova, Tornike Šengelija je upisao 14 poena i osam uhvaćenih lopti, a Jan Veseli je dodao 10 poena i četiri skoka.

U turskoj ekipi najefikasniji je bio Erdžan Osmani sa 18 poena, uz osam skokova, dok su po 13 poena dodali Pi Džej Doužer (četiri skoka i tri asistencije) i Nik Vajler-Beb.

Posle druge vezane pobede Barselona se nalazi na devetom mestu Evrolige sa skorom 19/14, odnosno jednom pobedom više od Crvene zvezde, koja ima i utakmicu manje. Dok je Efes sada 18. sa 10 pobeda i 23 poraza.

U sledećem kolu Barselona dočekuje Crvenu zvezdu, a Efes gostuje Real Madridu.