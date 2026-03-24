Košarkaši Valensije pobedili su večeras na svom terenu Olimpijakos sa 85:84 (25:23, 17:27, 25:19, 18:15), u utakmici 33. kola Evrolige.

Ključne poene sa linije za slobodna bacanja za pobedu Valensije postigao je 20-godišnji Serhio De Larea na dve sekunde pre kraja meča.

De Larea je ušao u igru umesto Montera koji je fauliran od strane Furnijera. Igrač Valensije je dobio udarac po ruci, ali se potom srušio na parket i nije mogao da izvede slobodna bacanja.

Najbolji učinak u domaćem timu imao je Branku Badio sa 15 poena, pet skokova i četiri asistencije, Žean Montero je dodao 13 poena, uz šest asistencija i tri skoka, a poen manje je upisao Brekston Kej, uz po tri skoka i asistencije.

U ekipi Olimpijakosa bolji od ostalih je bio Aleksandar Vezenkov sa 17 poena i šest skokova, Tajson Vord je postigao 15 poena, a Evan Furnije je zabeležio 12 poena i pet asistencija.

Srpski košarkaš Nikola Milutinov je za atinski tim postigao pet poena, uz tri skoka i jednu asistenciju.

Olimpijakos na drugom mestu Evrolige ima skor 22/12, a Valensija je četvrta sa 21 pobedom i 12 poraza.

U narednom kolu Olimpijakos gostuje Asvelu, dok Valensija gostuje Partizanu.