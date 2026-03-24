Košarkaši Partizana pobedili su na svom terenu u Beogradu Asvel 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20:21), u utakmici 33. kola Evrolige, i zabeležili svoj četvrti uzastopni trijumf u tom takmičenju.

Trener Partizana Đoan Penjaroja bio je zadovoljan što je njegov tim uspeo da upiše novu pobedu u Evroligu.

"Srećan sam, mislim da je važno da dobijete ovaj meč. Imali smo opciju da dobijemo meč kada ekipa ne igra dobro. Večeras nismo igrali dobro, nismo imali uobičajeni ritam u napadu. Imali smo problema sa Tomasom Ertelom. Večeras nije jedna od najvažnijih utakmica koje smo odigrali. Za mene je to najvažnije večeras", rekao je Penjaroja.

Da li je bio plan da Karlik promaši drugo bacanje?

"Jasno je. Sa jednom sekundom do kraja, jasno je da drugo želimo da promaši. Utakmica je tada završena".

Motivacija za nastavak?

"Momci žele da se takmiče. Igrači žele da se takmiče za naše navijače. Želimo da upišemo što više pobeda u Evorligi. Jasno je da nemamo šanse za plej-in i plej-of, ali gradimo tim i jasno je da moramo da se pripremimo za plej-of Aba lige. Kada se igra utakmica, prvi cilj je da se pobedi. Ovo je peta utkamica u devet dana. Nije lako. Sutra će momci imati slobodan dan da se oporave. Ali, naš fokus je da se pripremimo. Pre svega, za Valensiju u petak. Ako možemo da pobedimo, pokušaćemo da pobedimo u svih pet utakmica do kraja", rekao je Penjaroja.

Partizan - Asvel 24.3.2026