Trener nemačke ekipe nije se pojavio u Litvaniji zbog bolesti
PEŠIĆ NIJE VODIO BAJERN U LITVANIJI: Bajern se hitno oglasio zbog bivšeg selektora Srbije
Košarkaši Bajerna u okviru 33. kola Evrolige gostuju Žalgirisu.
Utakmica u Kaunasu protekla je bez Svetislava Pešića.
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije
Trener nemačke ekipe nije se pojavio u Litvaniji zbog bolesti.
Tim povodom se Bajern hitno oglasio.
"Večeras smo bez trenera Pešića, koji zbog bolesti nije putovao u Litvaniju. Ekipu će večeras voditi Muki Mutapčić. Takođe, Neno Dimitrijević nije doputovao u Kaunas".
Za sada nisu poznati detalji.
