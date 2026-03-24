Slušaj vest

U utakmici 33. kola Evrolige, KK Partizan je u Beogradu savladao Asvel rezultatom 79:78 (14:24, 22:8, 23:25, 20.21).

Poen odluke postigao je Karlik Džons sa linije penala sekund pre kraja.

Plejmejker Partizana je sumirao utiske posle pobede.

"Mislim da je bilo gadno, ružna pobeda, ali pobeda je pobeda. Opet smo počeli sporo u trećoj. Bila je dobra utakmica, velika pobeda za nas i nadam se da ćemo tako nastaviti", rekao je Džons.

1/6 Vidi galeriju Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Naporan raspored očekuje crno-bele.

"Veoma težak, igramo skoro svaka dva dana. Moramo da vodimo računa o našim telima, moramo da se borimo jedan za drugog. Nadam se da ćemo nedelju završiti sa još jednom pobedom. Nisam igrao neko vreme, trudim se da budem ono što jesam, igrač sa mnogo energije".