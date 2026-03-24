Košarkaši Real Madrida pobedili su na svom terenu ekipu Hapoela iz Tel Aviva sa 92:83 (24:19, 21:16, 26:25, 21:23), u meču 33. kola Evrolige.
Evroliga
REAL GAZI I U PRAZNOJ ARENI: Hapoel rutiniran u Madridu
Dabl-dabl učinak u pobedničkoj ekipi imao je hrvatski košarkaš Mario Hezonja sa 15 poena i 10 skokova, Teo Maledon je postigao 13 poena, uz šest skokova, dok je Trej Lajls dodao poen manje, uz četiri uhvaćene lopte.
U izraelskom timu bolji od ostalih je bio Kris Džons sa 15 poena, a po 13 poena su upisali Elajdža Brajant (tri skoka) i Džonatan Motli.
Srpski košarkaš Vasilije Micić je za Hapoel postigao osam poena, uz pet skokova i četiri asistencije.
Real Madrid na trećem mestu Evrolige ima skor 21/12, dok je Hapoel prekinuo niz od četiri vezana trijumfa i sada na petom mestu ima skor 20/12.
Sledeći meč Real Madrid igra za dva dana na svom terenu protiv Efesa, a Hapoel u petak gostuje Baskoniji.
(Beta)
