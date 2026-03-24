Dabl-dabl učinak u pobedničkoj ekipi imao je hrvatski košarkaš Mario Hezonja sa 15 poena i 10 skokova, Teo Maledon je postigao 13 poena, uz šest skokova, dok je Trej Lajls dodao poen manje, uz četiri uhvaćene lopte.

U izraelskom timu bolji od ostalih je bio Kris Džons sa 15 poena, a po 13 poena su upisali Elajdža Brajant (tri skoka) i Džonatan Motli.

Srpski košarkaš Vasilije Micić je za Hapoel postigao osam poena, uz pet skokova i četiri asistencije.

Real Madrid na trećem mestu Evrolige ima skor 21/12, dok je Hapoel prekinuo niz od četiri vezana trijumfa i sada na petom mestu ima skor 20/12.

Sledeći meč Real Madrid igra za dva dana na svom terenu protiv Efesa, a Hapoel u petak gostuje Baskoniji.

(Beta)

