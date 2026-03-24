"Svidela mi se utakmica, kako smo mi igrali, želja i komunikacija unutar tima. Moji igrači su obavili sjajan posao i ponosan sam na njih", naveo je Pupe na konferenciji za novinare.

Asvel je na gostujućem terenu u Beogradu izgubio od Partizana 78:79, u utakmici 33. kola Evrolige.

"Imali smo loš period u drugoj četvrtini kad nismo postizali poene. Onda smo u drugom poluvremenu obavili sjajan posao da ostanemo u utakmici u ovako sjajnoj atmosferi. Nažalost, kao što nam se dešavalo često ove sezone, čak i kad bismo igrali dobro stvari nisu išle u našu ruku, ali moramo da ostanemo istrajni i da se nadograđujemo na ovo, jer mi se jako sviđa lice koje smo pokazali danas", rekao je Pupe.

Asvel zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli Evrolige sa osam pobeda i 25 poraza.

(Beta)

Karlik Džouns za pobedu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić