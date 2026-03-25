Američki košarkaš Rišon Holms nije više igrač Panatinaikosa, saopštio je u utorak kasno uveče taj grčki klub.

"Objavljujemo raskid saradnje sa Rišonom Holmsom. Zahvaljujemo mu se i želimo mu sve najbolje u njegovom životu i karijeri", piše u objavi Panatinaikosa na društvenoj mreži Iks (X).

Evroliga 2025/26

 Holms je u Panatinaikos došao 9. avgusta prošle godine, nakon 10 sezona provedenih u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Američki centar koji nije bio u sastavu ni u jednoj u poslednje tri utakmice grčkog kluba, u Evroligi ove sezone u proseku beleži 7,9 poena i 4,3 skoka.

Holms je drugi centar sa kojim je Panatinaikos raskinuo saradnju u poslednjih mesec dana, pošto je 28. februara otišao Omer Jurceven.

Panatinaikos je osmi na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 14 poraza, dok je u grčkom prvenstvu drugi sa skorom 17/4.

