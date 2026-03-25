Košarkaši Partizana savladali su Asvel sa 79:78 posle žestoke borbe i velike drame, a junak meča bio je Karlik Džons koji je sa linije penala doneo pobedu crno-belima.

Ipak, Džons se našao u centru pažnje i zbog objave njegovog agenta koji se oglasio na društvenim mrežama. On je objavio fotografiju Karlika uz pitanje gde će nastaviti karijeru sledeće sezone, a u objavi su stajali i grbovi evroligaških klubova, među kojima i grb Crvene zvezde.

Posle svega, Džons se oglasio i poslao jasnu poruku svom agentu.

Karlik Džons na meču Partizan - Asvel

- Već sam rekao, volim da budem ovde i mislim da svi vole što sam ovde. Nemojte obraćati pažnju na mog agenta, on voli da se šali. Nije trebalo to da objavi, pogotovo uz taj tim „preko puta“. Mislim da je to bila samo šala s njegove strane, ništa ozbiljno - rekao je Karlik, a njegova izjava odjekuje među Grobarima.

Osim o objavi agenta, Džons je govorio i o samom meču protiv Asvela.

- Mislim da je bilo teško. Bila je to ružna pobeda za nas, ali na kraju ipak veoma važna. Nismo želeli da dođemo u situaciju da se sve rešava u poslednjim sekundama, ali mi je drago što smo mi izašli kao pobednici - istakao je on, pa se dotakao i slobodnog bacanja koje je namerno promašio:

- Plan je bio da promašim drugo slobodno bacanje, to je bilo jasno. Bio sam malo nervozan, jer iskreno, ne znam baš kako da namerno promašim šut. Delovalo je kao da će lopta ući, ali srećom izašla je iz obruča, a naš visoki igrač je uhvatio skok, pa im je bilo teško da upute šut.

Nadovezao se Džons i na reči Đoana Penjaroje koji je istakao kako je meč bio loš.

- Spor početak, način na koji ulazimo u utakmice, možda i umor. Preuzimam deo odgovornosti za to kako otvaramo mečeve, energija, izgubljene lopte i slične stvari. Igramo mnogo utakmica u kratkom periodu, pa moramo da odmorimo telo i da se resetujemo. Već u petak imamo novu utakmicu, imamo praktično dva dana da se oporavimo, odmorimo tela i pokušamo da ispravimo greške iz ovog meča.

Još jednom se dotakao promašenog slobodnog bacanja.

- Bio sam fokusiran samo na to da pogodim prvo slobodno bacanje. Znam da to praktično rešava utakmicu, a promašaj drugog im ne daje mogućnost za tajm-aut. Plan je bio da promašim drugo i to sam uradio. Da su pogodili šut preko celog terena, samo bih im čestitao.

Od kada se vratio na teren, crno-beli imaju skor 4-1 u Evroligi...

- Srećan sam, to je lep podatak. Drago mi je što mogu da pomognem saigračima da dođemo do pobeda. Iako smo u teškoj situaciji i možda spolja deluje da te pobede nemaju veliki značaj, ljudi znaju da ne možemo u plej-of, za nas je važno da nastavimo da pobeđujemo i da se borimo do kraja sezone.

Za kraj, hvalio je i Nika Kalatesa.

- Ludo je. Stalno ga pitam da li je moguće trenirati takva dodavanja, ali mislim da to dolazi sa iskustvom. On čini igru lakšom svima. Nekad sedimo na klupi i ne verujemo šta gledamo, jer niko nije očekivao takva rešenja. On je sjajan igrač i pravi lider, mnogo znači timu svojim iskustvom - zaključio je Karlik Džons.

