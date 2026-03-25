Trener košarkaša Valensije Pedro Martinez produžio je danas ugovor sa tim klubom do kraja sezone 2027/28.

Predvođena Martinezom, Valensija je trenutno četvrta na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 12 poraza.

Martinez je prošle sezone sa Velensijom stigao do polufinala Evrokupa, a bio je proglašen za trenera godine u tom takmičenju.

Ovaj 64-godišnji trener je takođe bio na klupi Valensije od 2015. do 2017. godine.  Martinez je prvu nagradu za trenera godine u Evrokupu osvojio u sezoni 2016/17 kada je Valensija stigla do finala tog takmičenja. Iste sezone, vodio je Valensiju do njene prve i jedine, do sada, titule u španskom prvenstvu.

Beta

Ne propustiteEvroligaAGENT KARLIKA DŽONSA NAPRAVIO HAOS, AS PARTIZANA MU JASNO ODGOVORIO! Reči koje ODZVANJAJU među Grobarima! Da li zvezda crno-belih napušta Beograd?!
Karlik Džons na meču Partizan - Asvel
EvroligaCRVENA ZVEZDA GOSTUJE BASKONIJI: Evo gde možete da gledate prenos izuzetno bitnu utakmicu za crveno-bele
Crvena zvezda
EvroligaBARSELONA PRESKOČILA ZVEZDU: Klajburn vodio Blaugranu do pobede nad Efesom
KK Barselona
Evroliga"PETA UTAKMICA U DEVET DANA... NIJE LAKO" Penjaroja: Jasno je da nemamo šanse...
Đoan Penjaroja

Završnica meča Valensija - Olimpijakos Izvor: TV Arena sport