Martinez je prošle sezone sa Velensijom stigao do polufinala Evrokupa, a bio je proglašen za trenera godine u tom takmičenju.

Ovaj 64-godišnji trener je takođe bio na klupi Valensije od 2015. do 2017. godine. Martinez je prvu nagradu za trenera godine u Evrokupu osvojio u sezoni 2016/17 kada je Valensija stigla do finala tog takmičenja. Iste sezone, vodio je Valensiju do njene prve i jedine, do sada, titule u španskom prvenstvu.