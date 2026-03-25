Nakon jučerašnjih utakmica 32. kola Evrolige superkompjuter ponovo je izračunao šanse timova za plasman u plej-of, odnosno plej-in.

Predikcije su najgore do sada po Crvenu zvezdu, koja je posle jučerašnjih rezutlata pala na deseto mesto na tabeli i pobeda će joj biti neophodna kako bi uhvatila ostale timove koji su sada na skoru 19-14, a ozbiljno prete i Dubai, Makabi iz Tel Aviva, pa čak i Armani iz Milana.

Superkompjuter sada smatra da će Zvezda završiti na 10. poziciji na tabeli i da će ostvariti 21 pobedu u sezoni, odnosno da će pobediti na tri utakmice od preostalih. Samim tim, krenula bi u plej-in gostovanjem, a onda bi ih sačekalo još jedno u slučaju pobede.

To nikako ne valja za tim Saše Obradovića, pošto je to repriza situacije iz prošle sezone, kada je Zvezda igrala plej-in i odmah izgubila od Bajerna na gostovanju na prvoj stepenici. Ovoga puta se ipak cilja barem četvrtfinale.

Superkompjuter kaže da Zvezda ima 5% šanse za Top 4, potom 21% šanse za Top 6 i oko 82% šanse za Top 10. Međutim, i timovi iza leđa se nadaju...

Dubai ima 19% šanse za Top 10, dok je Makabi sada posle pobede nad Fenerbahčeom skočio na čak 32%, a Olimpija Milano drži se na 10% verovatnoće. Ispred Zvezde su Panatinaikos na devetom mestu, potom Barselona na osmom, Žalgiris na sedmom, a Monako je šesti.

U Top 6 se pored Monaka još nalaze i Hapoel, Real Madrid, Valensija, Olimpijakos i Fenerbahče, za kojeg je superkompjuter uveren da će ostati na samom vrhu.