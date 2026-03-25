Košarkaši Crvene zvezde srušili su Baskoniju kao gosti u poslednjoj utakmici 33. kola Evrolige rezultatom 108:100

Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026 Foto: EPA/Adrian Ruiz de Hierro

Zvezda je nakon ove pobede skočila na osmo mesto na tabeli sa skorom 19-14.

Zanimljivo je da čak pet ekipa imaju identičan skor 19-14 na pozicijama od šestog do desetog mesta.

To su Žalgiris, Monako, Crvena zvezda, Panatinakos i Barselona.

Poredak ekipa trenutno je određen prema koš razlici, iako se na kraju u slučaju istog broja pobeda gledaju međusobni susreti, bilo u dvouglu, trouglu i tome slično.

Zvezda ima 2:0 sa Monakom, 1:1 sa Žalgirisom i Panatinaikosom i za sada 0:1 sa Barselonom, pred meč u petak.

Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige:



Пласман обезедио Sofascore

