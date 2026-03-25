Zvezda srušila Baskoniju nakon drame u Vitoriji
PRVE REČI SAŠE OBRADOVIĆA NAKON DRAME U VITORIJI: Evo šta Zvezda mora da uradi...
Crveno-beli su posle produžetka savladali Baskoniju u Vitoriji u 33. kolu rezultatom 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9).
Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026 Foto: EPA/Adrian Ruiz de Hierro
Zvezda je zabeležila 19 pobedu u Evroligi, a za dva dana gostuje Barseloni, sa kojom deli isti učinak.
Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.
"Ova utakmica je pokazala da se radi o jednoj od najboljih sezona evrolige ikada i da nema lakih utakmica. Loše smo počeli utakmicu, nismo dobri bili u prvom poluvremenu i podigli smo se pre svega defanzivno, Baskonija je atipična ekipa koja igra sa niskom petorkom i uspeli smo da se nosimo sa tim. Ovo je timska pobeda, moramo bolje da ulazimo u utakmice. Ovo nije pravi način, ako imamo visoke ciljeve", nema dilemu Obradović.
