 Crveno-beli su posle produžetka savladali Baskoniju u Vitoriji u 33. kolu rezultatom 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9).

Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026 Foto: EPA/Adrian Ruiz de Hierro

 Zvezda  je zabeležila 19 pobedu u Evroligi, a za dva dana gostuje Barseloni, sa kojom deli isti učinak.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Saša Obradović.

"Ova utakmica je pokazala da se radi o jednoj od najboljih sezona evrolige ikada i da nema lakih utakmica. Loše smo počeli utakmicu, nismo dobri bili u prvom poluvremenu i podigli smo se pre svega defanzivno, Baskonija je atipična ekipa koja igra sa niskom petorkom i uspeli smo da se nosimo sa tim. Ovo je timska pobeda, moramo bolje da ulazimo u utakmice. Ovo nije pravi način, ako imamo visoke ciljeve", nema dilemu Obradović.

Ne propustiteEvroligaVLADE ĐUROVIĆ OBEĆAO VEČERU AKO POBEDI ZVEZDA: Znam ja kafanu koja radi do kasno...
Vlade Đurović.jpg
EvroligaBASKONIJA - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli pred pobedom u Vitoriji
Baskonija, KK Crvena zvezda, Evroliga
EvroligaZVEZDA BEZ DVA CENTRA PROTIV BASKONIJE: Obradović odabrao tim za ključni meč u Vitoriji!
Saša Obradović
EvroligaZVEZDA MORA DA SRUŠI NAJCRNJE PROGNOZE: Superkompjuter ne veruje crveno-belima, evo koliko će pobeda imati i na kom mestu završiti!
KK Crvena zvezda

Završnica meča Valensija - Olimpijakos Izvor: TV Arena sport