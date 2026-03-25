Mesina smatra da bi Amerikanci na Stari kontinent doneli model koji je održiv na duge staze.

Iskusni trener je uporedio sistem takmičenja u NBA ligi i Evroligi, uvidevši da sa druge strane Atlantika učestvuje daleko veći broj timova u plej-of, dok je u Evropi to svedeno na prilično limitiran broj.

"U NBA ligi, gde postoji 30 timova, 16 prolazi u plej-of plus četiri u plej-in, odnosno dve trećine lige. Možete odmoriti umorne igrače, možete čak i prihvatiti neke poraze. U Evroligi se šest timova direktno kvalifikuje, a četiri idu u plej-in, 10 od 20, samo polovina. Putanja je veoma uska. Stoga je svaka utakmica važna, ali povrede stalno rastu. Кada mi kažu: 'Želite da Amerikanci dođu po svaku cenu', odgovaram da, to bi donelo bolju usklađenost između finansijskih ciljeva i takmičarskih rezultata. Idealno bi bilo da dođe do spajanja sa Evroligom", nema dileme jedan od trofejnijih trener Evrolige šta je najbolje za evropsku košarku.

Podsetimo, formiranje NBA Evrope planirano je jesen naredne godine, ali se već mesecima unazad piše o tome ko bi mogao da učestvuje povodom čega su diljem kontinenta obavljeni brojni sastanci na tu temu.

Mesina je jedan od zagovornika ovog modela, a već neko vreme se spekuliše da bi njegov budući klub trebalo da učestvuje u NBA Evropi.