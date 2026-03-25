21:39

3. četvrtina

Crvena zvezda ima 10 poena minusa posle prvog poluvremena - 52:42

21:20

20'

Friš pogađa svoju prvu dvojku, njegovih 11 poena - 50:42

Forest je fauliran 6.7 sekundi pre kraja. Pogodio je oba bacanja - 52:42

Izgubila je Zvezda agresivnost u finišu prvog poluvremena, što je Baskonija iskoristila i napravila sasvim pristojnu prednost.

21:16

19'

Simons je fauliran, pogodio je oba bacanja za najveću prednost - 46:38

Dobrić posle promašaja pravi faul, Luvalu je pogodio oba bacanja - 48:38. Svih 10 poena je Luvavu postigao u ovoj četvrtini.

Nvora smanjuje - 48:40. Nvora stiže do 12 poena. Nvora još jednom poentira u kontri, četiri brza poena Zvezde - 48:42

21:13

18'

Omoruji pogađa u kontri - 42:38. Njegovi prvi poeni. 

Radzivičijus pogađa - 44:38

21:11

17'

Nvora je već na deset poena, a Miler-Mekintajer na pet asistencija - 37:36.

Radzevičijus pogađa pod faulom Kalinića - 39:36. Pogodio je dodatno bacanje - 40:36.

Odželej smanjuje - 40:38

21:08

16'

Nover prekida seriju promašaja na obe strane - 37:32

Moneke smanjuje svojim prvim poenima - 37:34

21:04

14'

Odželej zakucavanjem donosi nove poene Zvezdi - 33:32. Odlična asistencija Kalinića.

Luvavu pogađa za dva poena, bivši igrač Mege je već do osam poena stigao - 35:32

21:02

13'

jago Dos Santos je fauliran u prodoru za dva bacanja. Pogodio je prvo bacanje, odmah i drugo - 33:30

21:01

12'

Luvavu pogađa pod prekršajem - 32:28. Pogodio je dodatno - 33:28

20:59

11'

Luvavu trojkom otvara drugu četvrtinu - 30:28

20:58

2. četvrtina

Zvezda ulazi sa minimalnom prednošću u drugu četvrtinu u Vitoriji - 27:28

20:50

10'

Forest je fauliran u kontri za bacanja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 27:26

Kalinić je fauliran. Pogodio je prvo bacanje, potom i drugo - 27:28

Ukrajinski sudija Rižik posle čelendža Obradovića poništio je koš Baskoniji na 20 sekundi pre istek četvrtine.

Zvezda u preostalom vremenu nije poentirala.

20:49

9'

Jago je polovičan sa penala - 22:26.

Friš je vezao svoju treću trojku - 25:26

20:45

8'

Friš pogađa trojku, Baskonija je u seriji 8:0 - 19:20

Batler posle tajm-auta Obradovića odgovara trojkom - 19:23

Friš uzvraća trojkom - 22:23

Batler je ušao u ritam, vezao je pet poena - 22:25

20:43

7'

Simons u kontri poentira pod faulom Milera-Mekintajera - 13:20. Pogodio je i dodatno za 14:20

Dijakite zakucava u kontri, Baskonija je u seriji 5:0 - 16:20

20:40

6'

Nvora pogađa u tranziji - 11:20. Serija 7:0. 

20:38

5'

Miler-Mekintajer ubacuje treću trojku za svoj tim - 11:16

Dobrić u tranziciji pogađa - 11:18

20:35

4'

Forest smanjuje - 8:11

Rivero povećava - 8:13. Njegovi prvi poeni, a druga asistencija Milera-Mekintajera.

Simons pogađa za tri - 11:13

20:35

3'

Dobrić pogađa trojku - 6:8.

Nvora vezuje drugu trojku za svoj klub - 6:11

20:34

2'

Radzevičijus pogađa za tri - 6:3

Miler-Mekintajer smanjuje na 6:5

20:34

1'

Nvora otvara utakmicu sa 2+1 - 0:3

Forest je uzvratio istom merom, 2+1 za 3:3

20:27

1. četvrtina

Startne petorke

Baskonija: Viljar, Forest, Radzevičijus, Dijakite, Omoruji.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke, RIvero.

20:20

Saša Obradović bez dva centra

19:06

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige

18:57

Sastavi

BASKONIJA - CRVENA ZVEZDA

Hala: Buesa Arena

Sudije: Boris Rižik, Jakub Zamojski, Rain Perandi

BASKONIJA: Diakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Kuruks, Luvavu Kabaro, Spanjolo, Forest, Radževičijus, Friš, Hrabar.

CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos.