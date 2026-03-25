BASKONIJA - CRVENA ZVEZDA: Katastrofalni crveno-beli imaju dvocifren zaostatak na poluvremenu
Košarkaši Crvene zvezde od 20.30 časova igraju veoma bitan meč u Evroligi.
U utakmici 33. kola crveno-beli gostuju Baskoniji u Vitoriji.
Uoči ovog kola Zvezda je deseta, što je poslednje mesto koje vodi u doigravanju, sa učinkom 18-14.
Baskonija je pretposlednja sa samo devet pobeda, uz 23 poraza. Španski tim je u nizu od sedam uzastopnih poraza u Evroligi. Poslednju pobedu su ostvarili pre skoro dva meseca protiv Žalgirisa na svom terenu.
20'
Friš pogađa svoju prvu dvojku, njegovih 11 poena - 50:42.
Forest je fauliran 6.7 sekundi pre kraja. Pogodio je oba bacanja - 52:42.
Izgubila je Zvezda agresivnost u finišu prvog poluvremena, što je Baskonija iskoristila i napravila sasvim pristojnu prednost.
19'
Simons je fauliran, pogodio je oba bacanja za najveću prednost - 46:38.
Dobrić posle promašaja pravi faul, Luvalu je pogodio oba bacanja - 48:38. Svih 10 poena je Luvavu postigao u ovoj četvrtini.
Nvora smanjuje - 48:40. Nvora stiže do 12 poena. Nvora još jednom poentira u kontri, četiri brza poena Zvezde - 48:42.
17'
Nvora je već na deset poena, a Miler-Mekintajer na pet asistencija - 37:36.
Radzevičijus pogađa pod faulom Kalinića - 39:36. Pogodio je dodatno bacanje - 40:36.
Odželej smanjuje - 40:38.
16'
Nover prekida seriju promašaja na obe strane - 37:32.
Moneke smanjuje svojim prvim poenima - 37:34.
14'
Odželej zakucavanjem donosi nove poene Zvezdi - 33:32. Odlična asistencija Kalinića.
Luvavu pogađa za dva poena, bivši igrač Mege je već do osam poena stigao - 35:32.
13'
jago Dos Santos je fauliran u prodoru za dva bacanja. Pogodio je prvo bacanje, odmah i drugo - 33:30.
10'
Forest je fauliran u kontri za bacanja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 27:26.
Kalinić je fauliran. Pogodio je prvo bacanje, potom i drugo - 27:28.
Ukrajinski sudija Rižik posle čelendža Obradovića poništio je koš Baskoniji na 20 sekundi pre istek četvrtine.
Zvezda u preostalom vremenu nije poentirala.
8'
Friš pogađa trojku, Baskonija je u seriji 8:0 - 19:20.
Batler posle tajm-auta Obradovića odgovara trojkom - 19:23.
Friš uzvraća trojkom - 22:23.
Batler je ušao u ritam, vezao je pet poena - 22:25.
7'
Simons u kontri poentira pod faulom Milera-Mekintajera - 13:20. Pogodio je i dodatno za 14:20.
Dijakite zakucava u kontri, Baskonija je u seriji 5:0 - 16:20.
5'
Miler-Mekintajer ubacuje treću trojku za svoj tim - 11:16.
Dobrić u tranziciji pogađa - 11:18.
4'
Forest smanjuje - 8:11.
Rivero povećava - 8:13. Njegovi prvi poeni, a druga asistencija Milera-Mekintajera.
Simons pogađa za tri - 11:13.
1. četvrtina
Startne petorke
Baskonija: Viljar, Forest, Radzevičijus, Dijakite, Omoruji.
Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Dobrić, Nvora, Moneke, RIvero.
Sastavi
BASKONIJA - CRVENA ZVEZDA
Hala: Buesa Arena
Sudije: Boris Rižik, Jakub Zamojski, Rain Perandi
BASKONIJA: Diakite, Simons, Novel, Viljar, Omoruji, Kuruks, Luvavu Kabaro, Spanjolo, Forest, Radževičijus, Friš, Hrabar.
CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos.