VALENSIJA BEZ NAJBOLJEG IGRAČA PROTIV PARTIZANA: Crno-belima olakšan posao protiv hita Evrolige?
Valensija bi lako mogla da bude oslabljena na tom duelu i da u Beograd doputuje bez jednog od najboljih strelaca, beka Žana Montera, prenose španski mediji.
Bivši as Betisa i reprezentativac Dominikanske republike se povredio u duelu protiv Olimpijakosa u utorak.
Njega je po ruci udario Evan Furnije i Montero nije mogao da nastavi pa je Serhio De Larea izveo odlučujuća slobodna bacanja i doneo pobedu španskom timu.
Montero je minulog vikenda propustio meč u ACB ligi protiv Granade, baš zato što je osetio bol u desnoj ruci, ali je izašao na megdan Olimpijakosu i proveo preko 20 minuta na parketu (13 poena), pre nego što je naleteo na Furnijea u završnici.
Monterova ruka je zavijena i Španci najavljuju da će verovatno Valensija bez njega u Beograd na duel sa Partizanom.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.30 časova.