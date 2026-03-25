Valensija bi lako mogla da bude oslabljena na tom duelu i da u Beograd doputuje bez jednog od najboljih strelaca, beka Žana Montera, prenose španski mediji.

Crvena zvezda - Valensija

Bivši as Betisa i reprezentativac Dominikanske republike se povredio u duelu protiv Olimpijakosa u utorak.

Njega je po ruci udario Evan Furnije i Montero nije mogao da nastavi pa je Serhio De Larea izveo odlučujuća slobodna bacanja i doneo pobedu španskom timu.

Montero je minulog vikenda propustio meč u ACB ligi protiv Granade, baš zato što je osetio bol u desnoj ruci, ali je izašao na megdan Olimpijakosu i proveo preko 20 minuta na parketu (13 poena), pre nego što je naleteo na Furnijea u završnici.

Monterova ruka je zavijena i Španci najavljuju da će verovatno Valensija bez njega u Beograd na duel sa Partizanom.