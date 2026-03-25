Slušaj vest

Zanimljiva scena viđena je u studiju "Arene sporta"  uoči samog  početka meča.

Vlade Đurović Foto: Printscreen / Arena sport, Screenshot, PrintScreen / RTS

Konverzaciju su vodili legendarni trener Vlade Đurović i novinar Ivan Bogunović, s kojim je učestvovao u emisiji. Tom prilikom Đurović je dao je jedno zanimljivo obećanje pred kamerama.

"Neka Zvezda dobije večeras jedan, bićemo prezadovoljni i slavićemo. Evo ja obećavam da ću te vodim, večeras na večeru ako... ako bude Zvezda dobila", ispalio je Đurović.

"Biće malo kasno",  uzvratio je novinar uz osmeh.

" Ma nema veze, znam ja kafanu koja radi... koja radi kasno", nije se dao Đurović.

Na kraju je "pala" i alternativa u vidu brze hrane, čisto da se osigura proslava pobede u bilo kom obliku.

"Dobro, možemo i nešto s nogu, na kiosku...", predložio je Bogunović na šta je Vlade kratko dodao: "Hajde"!

ZVEZDA_FENERBAHCE_24946.JPG

