Zanimljiva scena viđena je u studiju "Arene sporta" uoči samog početka meča.

Konverzaciju su vodili legendarni trener Vlade Đurović i novinar Ivan Bogunović, s kojim je učestvovao u emisiji. Tom prilikom Đurović je dao je jedno zanimljivo obećanje pred kamerama.

"Neka Zvezda dobije večeras jedan, bićemo prezadovoljni i slavićemo. Evo ja obećavam da ću te vodim, večeras na večeru ako... ako bude Zvezda dobila", ispalio je Đurović.

"Biće malo kasno", uzvratio je novinar uz osmeh.

" Ma nema veze, znam ja kafanu koja radi... koja radi kasno", nije se dao Đurović.

Na kraju je "pala" i alternativa u vidu brze hrane, čisto da se osigura proslava pobede u bilo kom obliku.

"Dobro, možemo i nešto s nogu, na kiosku...", predložio je Bogunović na šta je Vlade kratko dodao: "Hajde"!