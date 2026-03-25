Košarkaši Crvene zvezde pobedili su posle produžetka u Vitoriji domaću Baskoniju 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9), u utakmici 33. kola Evrolige.

Čima Moneke predvodio je Zvezdu do pobede predvodio sa 22 poena, osam skokova, dve asistencije i dve ukradene lopte, uz indeks od 32 poena.

"Radili smo ovo i ranije. Bili smo s**nje u prvom poluvremenu, opet isto s**nje. Svaki je**ni put. Izvinite me na psovkama. Dajte da se smirim malo... Nije prvi put da se zakopamo, pa moramo da se vadimo. Voleo bih da to ne moramo da radimo, ali sada nam visi cela sezona i moramo da budemo najboji", rekao je Moneke.

Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026 Foto: EPA/Adrian Ruiz de Hierro

