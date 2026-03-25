Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026

Zvezda je nakon ove pobede skočila na osmo mesto na tabeli sa skorom 19-14.

Zanimljivo je da čak pet ekipa imaju identičan skor 19-14 na pozicijama od šestog do desetog mesta.

To su Žalgiris, Monako, Crvena zvezda, Panatinakos i Barselona.

Poredak ekipa trenutno je određen prema koš razlici, iako se na kraju u slučaju istog broja pobeda gledaju međusobni susreti, bilo u dvouglu, trouglu i tome slično.

Zvezda ima 2:0 sa Monakom, 1:1 sa Žalgirisom i Panatinaikosom i za sada 0:1 sa Barselonom, pred meč u petak.

Nakon gostovanja u "Blaugrani" Zvezda će vezati dva duela u Areni, najpre derbi sa Partizanom, a onda i dolazak Pariza, dok već 10. aprila sledi odlazak Asvelu – trenutno najjlošijem timu Evrolige.

Za kraj, crveno-beli će 16. aprila gostovati u Madridu protiv Reala, tima koji sada ima skor 21:12 i koji se bori za prva četiri mesta i prednost domaćeg terena u doigravanju.

Evo i kompletnog rasporeda crveno-belih:

27. mart (20:30): Barselona – Crvena zvezda

02. april (20:00): Crvena zvezda – Partizan

07. april (20:00): Crvena zvezda – Pariz

10. april (20:45): Asvel (Lion–Vilerban) – Crvena zvezda

16. april (20:45): Real Madrid – Crvena zvezda