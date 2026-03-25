ZVEZDU ČEKA PET FINALA! Crveno-beli preživeli pakao - sledi foto finiš: Ovo je raspored crveno-belih do kraja Evrolige
Crveno-beli su posle produžetka savladali Baskoniju u Vitoriji u 33. kolu rezultatom 108:100 (28:27, 14:25, 24:15, 25:24, 17:9).
Zvezda je nakon ove pobede skočila na osmo mesto na tabeli sa skorom 19-14.
Zanimljivo je da čak pet ekipa imaju identičan skor 19-14 na pozicijama od šestog do desetog mesta.
To su Žalgiris, Monako, Crvena zvezda, Panatinakos i Barselona.
Poredak ekipa trenutno je određen prema koš razlici, iako se na kraju u slučaju istog broja pobeda gledaju međusobni susreti, bilo u dvouglu, trouglu i tome slično.
Zvezda ima 2:0 sa Monakom, 1:1 sa Žalgirisom i Panatinaikosom i za sada 0:1 sa Barselonom, pred meč u petak.
Nakon gostovanja u "Blaugrani" Zvezda će vezati dva duela u Areni, najpre derbi sa Partizanom, a onda i dolazak Pariza, dok već 10. aprila sledi odlazak Asvelu – trenutno najjlošijem timu Evrolige.
Za kraj, crveno-beli će 16. aprila gostovati u Madridu protiv Reala, tima koji sada ima skor 21:12 i koji se bori za prva četiri mesta i prednost domaćeg terena u doigravanju.
Evo i kompletnog rasporeda crveno-belih:
27. mart (20:30): Barselona – Crvena zvezda
02. april (20:00): Crvena zvezda – Partizan
07. april (20:00): Crvena zvezda – Pariz
10. april (20:45): Asvel (Lion–Vilerban) – Crvena zvezda
16. april (20:45): Real Madrid – Crvena zvezda