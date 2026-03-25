Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na gostovanju u Vitoriji ekipu Baskonije posle produžetka sa 100:108 (27:28, 25:14, 15:24, 24:25, 9:17) u utakmici 33. kola Evrolige.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović obratio se novinarima na konferenciji za medije.

"Čestitam obema ekipama, bila je ovo dobra utakmica za gledanje, makar iz moje perspektive. Počeli smo utakmicu veoma loše, bez kontakta, bez spuštanja u stav... Protiv tima poput Baskonije koji nema šta da izgubi i odlično šutira za tri poena... Atipična su ekipa, igraju sa niskom petorkom i nisu lak protivnik. Pronašli smo način i to je za nas velika stvar. Ove godine je Evroliga najbolja ikada. Ako je poredimo sa nekim prošlim, ovo je najviši nivo koji smo videli", kaže Obradović.

Upitan je da prokomentariše izmene i reakcije igrača.

"Prvo, što se izmena tiče... Ne možemo sa istom petorkom 40 minuta da igramo. To su zamene kakve i obično imamo, više zameram igračima na načinu na koji su počeli utakmicu. Bez stava, agresivnosti, ne može to tako da čas hoćeš čas nećeš. Svaka pozicija mora da bude odigrana na maksimalnom nivou. Rekao sam i u toku dana da mi se nije dopadala atmosfera, opušteno kao da dolazimo da nas puste da pobedimo. Ekipa nema nikakav pritisak, pogađali su trojke svi, a da ne pričam o glavnim igračima", rekao je trener Zvezde.

Potom je nastavio:

"Ekipa koja je pobedila i Barselonu i Real Madrid u Kupu Kralja i način na koji je to uradila i u ACB ligi, najboljoj u Evropi, na kojoj su poziciji za to im treba čestitati. Nije to slučajno. Olimpijakos se protiv njih mučio i u Atini. Drugačije je kada se igra kod kuće, drugačija atmosfera, sa njima nikada nije lako igrati i moramo da se nosimo sa tim".

Upitan je i za Nvoru što je bio na parketu u poslednjoj odbrani, kao i kako da se oporave za Barselonu koja se igra u petak u Evroligi.

"Moraš da veruješ igračima. Nvora je igrao sasvim solidno i verovao sam mu da će obaviti posao i obavio ga je. Na kraju krajeva, birao sam da igram sa visokom petorkom zbog skoka i preuzimanja i deluje da sam doneo dobru odluku", poručio je Saša Obradović.

