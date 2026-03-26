Košarkaški stručnjak Vlade Đurović bio je zadovoljan zbog pobede Zvezde nad Baskonijom, ali imao je i mnogo zamerki na igru izabranika Saše Obradovića.

- Nije trebao Zvezdi produžetak. Sve je to sporedno - igrači zaslužuju četstitke za borbenost, personalitet koji su pokazali. I stvarno svaka čast. Međutim, da se ne zavaramo, Zvezda nije igrala dobro. Mnogi su bili ispod nivoa. Recimo - Bolomboj prvi, Kalinić koji je igrao mnogo minuta, koji se nije upisao. Dobrić je počeo odlično, drugi put kad je ušao nije ga bilo na terenu. Rivero i Jago slaba epizoda. Malo razigranih igrača raspoloženih. Mekintajer slabiji nego u nekim utakmicama, imao je nekih asitencija. Nije išao šut. Moneke loše krenuo, a onda je praktično rešio utakmicu sa svojim skokovima i šutrevima. Kada je izgaledalo da smo gotovi, nisam video način kako ćemo da dobijemo, neke je lopte osvojio, lupio ključnu bananu, neverovatnu završnicu je odigrao. Batler je bio slobodan, ali opet pomalo nonšalantan - počeo je priču Đurović za Arenu sport.

Spas za Zvezdu došao je u vidu trojke Batlera deset sekundi pre kraja meča:

- Tu je napravila taktičku grešku, trener, i igrači. Ko je čuvao Batlera, umesto da ga malo povuče, Zvezdi ništa ne znači oni vode tri razlike. Tu je velika greška bila njihova. Miler Mekintajer devet poena za dugo minuta, ali 13 asistencija. Izvadio se Moneke u drugom poluvremenu. Nvora je počeo dobro, pa je u drugom ulasku bio slab. Šta da kažem, čestitke, prošli smo kolokvijum, da li ćemo da položimo ispit videćemo. Barselona bi bila ključna da smo izgubili, ono što me zabrinjava je izmorenost igrača, igra se odmah prekostura.

Usledila je pojedinačna analiza i dosta kritike na račun Nikole Kalinića.

- Zvezda je gubila u 30. minutu jedan razlike i ona je uspela da dovede sa deset na jedan, Zvezda je šutirala 8/16. Ono što je rekao Moneke, 50 i nešto poena za poluvreme... Neverovatno. Svaki prodor je bio koš, šutirali su isto dobro, nešto mora da braniš ili prodor ili trojku. Primali smo sve poene. Izundu nedostaje, on je prvi centar Crvene zvezde, može da priča ko šta hoće, meni je njega žao, vrlo dobar momak. On je zakucavanje promašio. Gubio lopte... Nije mogao da da koš, ono je slučajno ušlo kada je postigao pod faulom. Na koju je nogu ustao, šta je radio danas prepodne. U sličnom raspoloženju je bio Kalinić, najiskusniji da deluje kao da je junior, da ne može da da koš. Ne kažem ja za njegove asistencije, on je čovek koji radi svoj posao pošteno, ali nije danas uhvatio mnogo lopti, nije gledao koš, nije tražio loptu. Morao je da šutne, sam je znao, i ja sam znao, da neće ubaciti. Kada je presekao loptu ide na polaganje, ovaj ga stigne, to je kad te neće- neće.

I dalje postoje izgledi za TOP 6.

- Ja tako mislim. Sad evo 19 pobeda kao i ostali, sa da je sve na nama. Ako napravimo tri pobede bićemo u plej-ofu, ako ne možda nećemo ni u plej-inu. ako dobijemo samo kod kuće, bićemo 11. ili 12. Moramo dve kod kućže i jednu na strani, to je Asvel, Real ili Barselona da se pokuša... Videćemo - zaključio je Đurović.