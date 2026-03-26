Velika pobeda Crvene zvezde na gostovanju Baskoniji ostvarena je posle neverovatne drame u finišu. Jedan momenat koji se tada desio bio je potpuno neprimeren i ne sme da se događa u ozbiljnom timu.

Naime, Čima Moneke i Semi Odželej ušli su u verbalni sukob. I to poprilično žestok.

Posle meča Moneke to opisao kao "trenutni nesporazum u bitnim momentima", objašnjavajući da ljudi van terena teško mogu da shvate pritisak i način komunikacije među profesionalcima.

- Nesporazum. Ne sme da se dešava u tom trenutku utakmice, ali on je moj brat. Bez obzira koliko to intenzivno izgledalo, tako se igraju ove utakmice j***e. Ljudi koji pričaju nikada nisu igrali, ne razumeju kako je komunicirati na ovom nivou i igrati pod pritiskom - rekao je Moneke.

Usledio je o pojašnjenje:

- Nije lako. On je moj brat, mi jednostavno tako funkcionišemo i možemo da razmenimo oštre reči, a da to ne shvatimo lično. To je već iza nas. Potpuno smo fokusirani na sledeći izazov i duel sa Barselonom, gde nas zanima isključivo pobeda - zaključio je najbolji igrač Zvezde na ovom meču.