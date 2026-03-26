SADA JE I ZVANIČNO! Dvejn Vašington promenio sredinu! Miško Ražnatović se oglasio i sve otkrio, a ovim rečima je nasmejao mnoge! FOTO
Posle spekulacija koje su prethodnih dana kružile u javnosti, stigla je i zvanična potvrda, košarkaški agent Miško Ražnatović oglasio se i obelodanio da je Dvejn Vašington postao deo njegove klijentske baze, čime je plej Partizana i formalno promenio menadžersku agenciju.
Vašington, koji se nedavno suočio sa povredom zbog koje će, po svemu sudeći, propustiti ostatak ligaškog dela sezone u Evroligi, u utorak je proslavio rođendan.
Dvejn Vašington
Tim povodom, Ražnatović mu je uputio čestitku putem društvenih mreža – i to na prilično originalan način.
- Potpuno sam siguran da će njegov rođendandski prelazak ove godine doneti mnogo benefita. Dvejn Vašington je moj novi klijent - napisao je Miško na Instagramu.
Foto: Instagram / screenshot
