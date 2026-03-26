Nigerijac je protiv Baskonije odigrao jednu od najboljih utakmica u sezoni, bio je prvi strelac ekipe (22 poena, uz osam skokova i po dve asistencije i ukradene lopte) i imao je najveći indeks korisnosti (32).

Posebno je važan Čima Moneke za ekipu bio u produžetku tokom kojeg je postigao osam poena.

Krilni centar ne važi za preterano dobrog šutera za tri poena, ali daleko od toga da ne ume da pogodi šut sa distance.

Baskonija - Crvena zvezda 25.3.2026 Foto: EPA/Adrian Ruiz de Hierro

U produžetku je, pri rezultatu 95:95, pogodio trojku koja je bila izuzetno važna za njegov tim, iako je prethodno promašio oba šuta za tri poena na utakmici protiv bivšeg kluba.

A, dan pre utakmice, odnosno neposredno pred put crveno-belih u Španiju, Moneke je imao određene probleme na treningu.

Naime, Moneke je na samom kraju treninga, sa još nekoliko košarkaša Zvezde, ostao u dvorani da šutira, a promašaji su ga nervirali što se videlo po reakcijama.

Pogledajte reakcije Čime Monekea na treningu pred utakmicu protiv Baskonije:

Čima Moneke se nervira na treningu pred Baskoniju

Poznato je da Moneke prilično realno ume da sagleda situaciju i da je svestan kada igra dobro, a kada loše. Trudi se konstantno da bude svoja najbolja verzija, a protiv Baskonije se to isplatilo onda kada je najviše bilo potrebno ekipi.

