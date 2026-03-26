Lepe vesti je saopštio trener crno-belih Đoan Penjaroja dan pred utakmicu 34. kola Evrolige protiv Valensije.

"Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra", rekao je Penjaroja.

Podsetimo, Mario Nakić se povredio prošlog juna na utakmici protiv FMP-a u plej-ofu Superlige Srbije, kada je ustanovljeno da je pokidao ligamente kolena.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport

Kada je reč o utakmici protiv Valensije Penjaroja je naveo da je neizvesno da li će za moći da računa na Tonjea Džekirija zbog povrede, dok je van tima i dalje Dvejn Vašington koji se oporavlja od povrede lista.

Utakmica Partizan - Valensija je na programu sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.

