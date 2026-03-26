Košarkaš Partizana Mario Nakić vraća se na teren posle deset meseci pauze zbog teške povrede kolena.
POVRATAK
PARTIZAN DOBIO POJAČANJE! Penjaroja od sada računa na reprezentativca Srbije
Lepe vesti je saopštio trener crno-belih Đoan Penjaroja dan pred utakmicu 34. kola Evrolige protiv Valensije.
"Mario danas počinje normalno da trenira sa ekipom. Očekujemo da u narednom periodu bude spreman i da zaigra", rekao je Penjaroja.
Podsetimo, Mario Nakić se povredio prošlog juna na utakmici protiv FMP-a u plej-ofu Superlige Srbije, kada je ustanovljeno da je pokidao ligamente kolena.
Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/Starsport
Kada je reč o utakmici protiv Valensije Penjaroja je naveo da je neizvesno da li će za moći da računa na Tonjea Džekirija zbog povrede, dok je van tima i dalje Dvejn Vašington koji se oporavlja od povrede lista.
Utakmica Partizan - Valensija je na programu sutra od 20.30 u Beogradskoj areni.
