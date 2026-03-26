Crno-beli su uradili poslednji trening pred sutrašnju utakmicu, a novinarima se obratio trener Partizana, Đoan Penjaroja.

- Valensija igra neverovatnu, zaista neverovatnu sezonu u Evroligi i ACB ligi. Igraju u veoma visokom ritmu. Uz Pariz, oni su jedna od dve najbrže ekipe, igraju izuzetno brzo sa mnogo talentovanih igrača. Veoma je teško kontrolisati tempo te utakmice i... biće to težak meč jer igraju odlično i bore se da završe sezonu među prva četiri tima - rekao je Penjaroja.

Zna Penjaroja kako usporiti Valensiju.

- Pokušaćemo da odigramo čvrstu odbranu i da budemo dobri u napadu kako bismo izbegli njihovo trčanje nakon skokova ili loših šuteva i sprečili situacije u tranziciji. Moramo biti stabilni, igrati čvrsto i imati pravi mentalitet – da prihvatimo da će oni imati momente kada igraju vrhunski, ali i da mi imamo periode kada možemo da ih kaznimo.

Jasno je da je atmosfera, ne samo u dvorani već i oko kluba, malo drugačija. Ali to nije dovoljno. Želimo da napredujemo, mada, ako uporedim trenutnu situaciju sa onom od pre tri meseca, razlika je očigledna.

Trener Partizana - Đoan Penjaroja Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT

Penjaroja je potom pričao o Željku Obradoviću.

- Željko je Željko. Mnogo poštovanja za Željka. Istina je, čudno je nakon tri meseca... sve te utakmice... za mene je čudna situacija da se napada predsednik, da se pominju treneri... To je neobično, ali prihvatam to kao normalnu stvar. Za mene je Željko – ne samo sada, već poslednjih 25 godina – najbolji trener u Evropi. Ali čudno je da posle tri meseca, na svakoj utakmici, baš svakoj, imamo istu situaciju. Ipak, na kraju, najvažnije je da nam navijači pomažu da pobeđujemo, a jasno je da se po par puta tokom meča sete velikog evropskog trenera iz proteklih godina, ali za nas je bitno - kazao je trener Partizana.