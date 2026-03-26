Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa Barselonu u predstojećoj utakmici Evrolige može da zaustavi jedino timskom igrom.

"Barselona igra promenljivo, ali svakako nas očekuje jako teška utakmica. U atmosferi Blaugrane nije lako igrati, imamo nekoliko igrača koji su dosta istrošeni jučerašnjom utakmicom (protiv Baskonije), ali umora nema, sada smo u fazi sezone koja je važna. Osvežićemo se, oporavićemo se", rekao je Obradović.

"Punom koncentracijom i sa energijom moramo da odigramo tu utakmicu, posebno vodeći računa o glavnim igračima Barselone: Panteru, Klajburnu, Šengeliji, iako je ceo tim izuzetno kvalitetan. Možemo da ih zaustavimo jedino timskom igrom, u utakmici koja će verovatno biti na manji broj poseda", dodao je trener Crvene zvezde.

"Barselona je u Beogradu igrala strpljivo do samog kraja i nametnula svoj ritam. Moraćemo mentalno da budemo izdržljivi do same završnice utakmice i tu tražimo svoju šansu", dodao je on.

Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić je naveo da se njegova ekipa mnogo potrošila u Vitoriji, ali da u dobrom raspoloženju putuje za Barselonu.

"Zna se od koga napadački preti najveća opasnost u tom timu, imamo i iskustva iz prve utakmice da pokušamo da uvedemo utakmicu u ritam koji odgovara nama. Osvežićemo se, imamo i trening u četvrtak uveče u Blaugrani, bićemo spremni, sada nema umora, svaka utakmica je važna. Moramo da odigramo čvrsto na prvom mestu", rekao je kapiten Crvene zvezde.

Posle 33 odigrana kola, Zvezda je deveta na tabeli Evrolige sa 19 pobeda i 14 poraza, dok je Barselona deseta sa istim skorom.