Slušaj vest

Crvena zvezda je u ovoj rundi pobedila Baskoniju u gostima, a Moneke je blistao i postao heroj srpskog tima koji je preživeo dramu i u produžetku stigao do trijumfa.

Čima Moneke je drugi put ove sezone dobio priznanje za najboljeg u jednom kolu i to sa indeskom korisnosti od 32. To je bio najveći indeks u 33. kolu kada je reč o ekipama koje su pobedile.

Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Veći indeks je imao samo Trent Forest (36), ali je on kao košarkaš Baskonije izgubio od crveno-belih, pa je MVP pripao Nigerijcu.

Džanan Musa je imao isti indeks korisnosti kao Moneke, ali je njegov Dubai izgubio od Panatinaikosa.

Zvezdin košarkaš je iza sebe ostavio Elija Okoboa iz Monaka sa indeksom 28.

