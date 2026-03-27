Partizan je vezao četiri pobede u najjačem evropskom takmičenju i trenutno je 15. na tabeli sa skorom 13/20. Valensija je četvrta sa 21 pobedom i 12 poraza.

Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je u Beogradu da njegovu ekipu očekuje teška utakmica protiv Valensije u Evroligi i dodao da crno-beli moraju da budu pametni u napadu i čvrsti u odbrani.

"Valensija ima izvanrednu sezonu, kako u Evroligi, tako i u domaćem prvenstvu. Igraju u veoma visokom ritmu, izuzetno brzo, i imaju veliki broj talentovanih igrača. Očekuje nas veoma teška utakmica, jer su u dobroj formi i bore se da sezonu završe među prve četiri ekipe", rekao je Penjaroja.