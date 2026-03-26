Košarkaš Partizana Dvejn Vašington doživeo je povredu koja ga je odvojila od terena i pauziraće još nekoliko nedelja. U međuvremenu je sjajni strelac promenio agenciju i postao deo Beobasketa menadžera Miodraga Ražnatovića.

Dvejnu na kraju ove sezone ističe ugovor s Partizanom, a najverovatnije saradnja momka rođenog u Frankfurtu i crno-belih neće biti nastavljena. Kako saznajemo, Vašingtonu je prioritet povratak u NBA, što je u prethodnom periodu bilo blizu dogovora. Naime, posredstvom njegove bivše agencije Klač sports pojavila su se dva NBA ligaša koja su bila spremna da mu ponude garantovani ugovor - Klivlend i LA Klipersi.

Nekoliko skauta iz najjače lige na svetu pratilo je Vašingtonove igre ove sezone u Evroligi i ABA ligi, a činjenica da je bio najefikasniji igrač Partizana u oba takmičenja išla je u prilog povratku u Sjedinjene Američke Države.

Takođe, na osnovu statističkih parametara lako je zaključiti da će za njegovo angažovanje biti potrebno više novca nego što je imao u klubu iz Humske. Međutim, povreda i promena agencije baca novo svetlo na celu priču i pitanje je da li će u ovoj situaciji neka NBA ekipa odlučiti da ga dovede. Realnija opcija je evropsko tržište, a kako sam Vašington smatra da zaslužuje veću platu, klub koji želi da ga angažuje moraće dobro da odreši kesu.

Iako je Amerikanac bio često na udaru navijača Partizana zbog "druge strane medalje", a to je često uništavanje koncepcije igre tima i dekoncentracija u odbrani, crno-beli s njim u ekipi nisu prošli loše. Prisetimo se famoznog trejda između Njujorka, Šarlota i Minesote u koji je bio upleten, a na kraju došao u Partizan, kome je omogućio i zaradu od milion dolara. Njegova bivša agencija Klač sports uspela je prvi put u istoriji da isposluje da jedan igrač koji je pod ugovorom s evroligašem ode u u SAD i bude deo NBA trejda od kojeg su koristi imali i košarkaš i njegov evropski klub. Takođe, ne treba zaboraviti da je Vašington gotovo sam doneo domaću titulu u Humsku.