Košarkaši Armanija iz Milana upisali su 17. pobedu u Evroligi.

"Manekeni" su u derbiju Itlaije na svom terenu u okviru 34. kola savladali Virtus sa rezultatom 103:87 (32:19, 25:30, 22:17, 24:21).

Milanezi sada imaju isti broj pobeda kao Makabi i Dubai, s tim što izraelski tim ima utakmicu manje. Generalno gledano, Armani ima dve pobede manje u odnosu na timove koji su u top 10, ali uz utakmicu više.

Zek Ledej je sa 19 poena bio najefikasniji u pobedničkom timu. Elis je upisao 18 poena, Buker 14, Nibo i Gudurić po 11, a Bruks 10.

U timu iz Bolonje, koji je doživeo 20. poraz, najefikasniji su bili Nijang sa 15 poena, Morgan i Dijuf sa po 14 poena i Alston sa 10 poena.

Armani će u 35. kolu gostovati Parizu, dok će Virtus dočekati Valensiju.