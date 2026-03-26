Valensija će u ovaj meč ući znatno oslabljena. Naime jedan od najboljih košarkaša Valensije Žan Montero propustiće zbog povrede ovaj meč, saopštio je španski klub.

Partizan - Asvel 24.3.2026

U saopštenju se navodi da je Montero pre dva dana povredio desnu ruku na utakmici 33. kola Evrolige protiv Olimpijakosa (85:84), pa je ovakva odluka bila i očekivana.

Valensija je navela da će duel sa Partizanom zbog povrede mišića zadnje lože da propusti i Ćabi Lopes-Arostegi.

Trener španskog kluba Pedro Martinez na raspolaganju za meč u Beogradu imaće 13 igrača.

Valensija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 12 poraza, dok je Partizan na 15. poziciji sa skorom 13-20.

Ne propustiteEvroliga"FILMSKI JE IGRATI ZA PARTIZAN I TE NAVIJAČE!" Kakve reči Arijana Lakića: Fokusiramo se na nas, žao nam je što ne možemo dalje
Arijan Lakić
EvroligaPARTIZAN DOBIO POJAČANJE! Penjaroja od sada računa na reprezentativca Srbije
Mario Nakić
EvroligaVALENSIJA BEZ NAJBOLJEG IGRAČA PROTIV PARTIZANA: Crno-belima olakšan posao protiv hita Evrolige?
profimedia-0956521160.jpg
EvroligaPOČINJE PRODAJA ULAZNICA ZA DUPLO KOLO! Partizan očekuju dve utakmice kod kuće, evo kako do karata!
Košarkaši Partizana

Karlik Džouns za pobedu Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić