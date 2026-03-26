Košarkaši Partizana dočekuju Valensiju (petak 20.30) u utakmici 34.kola Evrolige.
SADA JE I ZVANIČNO - PARTIZANU OLAKŠAN POSAO: Najbolji igrač Valensije propušta gostovanje crno-belima
Valensija će u ovaj meč ući znatno oslabljena. Naime jedan od najboljih košarkaša Valensije Žan Montero propustiće zbog povrede ovaj meč, saopštio je španski klub.
Partizan - Asvel 24.3.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
U saopštenju se navodi da je Montero pre dva dana povredio desnu ruku na utakmici 33. kola Evrolige protiv Olimpijakosa (85:84), pa je ovakva odluka bila i očekivana.
Valensija je navela da će duel sa Partizanom zbog povrede mišića zadnje lože da propusti i Ćabi Lopes-Arostegi.
Trener španskog kluba Pedro Martinez na raspolaganju za meč u Beogradu imaće 13 igrača.
Valensija se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Evrolige sa 21 pobedom i 12 poraza, dok je Partizan na 15. poziciji sa skorom 13-20.
