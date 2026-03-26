OGLASILI SE SA MALOG KALEMEGDANA: Ovo su cene karata za derbi sa Partizanom u Evroligi
Saopštenje vam prenosimo u celosti:
"KK Crvena zvezda prodaju karata za utakmicu 35. kola Evrolige počinje već u ponedeljak u 12 časova, na sada već standardan način: online i kroz prodaju na zvaničnim prodajnim mestima KK Crvena zvezda Meridianbet (klupske prodavnice). Početak prodaje je ponedeljak, 30.marta od 12h i traje sve do početka utakmice", piše na sajtu crveno-belih.
Online prodaja će se odvijati tako što će uz unos QR koda jedne sezonske karte, biti omogućena kupovina do četiri dnevne karte za derbi, po izboru kupca.
Na prodajnim mestima, uz prilaganje sezonske karte na uvid, takođe će biti moguća kupovina do četiri dnevne karte, po izboru kupca.
Zvezda pre derbija čekaju mečevi protiv Baskonije u gostima (petak), te Dubaija u "Pioniru" (ponedeljak). Partizan u petak dočekuje Valensiju, a u ponedeljak Bosnu.