Barsa i Zvezda nakon 33 odigrane utakmice imaju identičan skor 19-14 i nalaze se na desetoj, odnosno osmoj poziciji na tabeli.

Crvena zvezda - Barselona

Pred duel sa Zvezdom govorio je trener Katalonaca Ćavi Paskval i istakao značaj meča.

"Ovo je finale. Bez sumnje, ključna utakmica za ostatak sezone. Sve su to finala, naravno, pobeda ili poraz neće ništa definitivno rešiti, ali je veoma važno. Od pet utakmica imamo tri kod kuće i moramo to iskoristiti. Bolje je da se igra u Barseloni nego u Beogradu. Očekujemo pun dvoranu i da nas to povede ka dobroj igri“, rekao je Paskval.

Barsa je vezala dve evroligaške pobede i popravila formu pred duel sa Zvezdom. 

