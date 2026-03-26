Prava ludnica vlada na tabeli Evrolige pet kola pre kraja regularnog dela takmičenja.

Čak pet ekipa među kojima je i Crvena zvezda imaju učinak 19-14, na pozicijama od šestog do desetog mesta.

Među njima su i Žalgiris, Barselona, Panatinaikos i Monako.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos

Trener Panatiaikosa Ergin Ataman svestan je važnosti meča i uprkos kadrovskih problema najavljuje pobedu.

"Svaka utakmica je za nas finale. Imamo tri pobede zaredom, ali smo izgubili mnogo utakmica tokom sezone. Svaka utakmica je ključna. Izgubili smo u Monaku. Кao i u prethodnim utakmicama koje smo igrali kod kuće, stručni štab, igrači, publika, moramo biti veoma agresivni. Moramo da pobedimo u ovom finalu", jasan je bio trener Panatinaikosa.

Panatinaikos će prema svemu sudeći na ovom meču nastupiti bez Džerijena Granta i Nikosa Rogavopulosa.

"Nisam siguran u to. Pokušaće sutra ujutru. Biće teško, ima naprsnuće šake. Nemamo vremena sada. Nemamo izgovore. I da moj sin Šarp igra sutra, morali bismo da prihvatimo utakmicu", istakao je trener čiji tim izgleda sve ozbiljnije kako sezona odmiče.

Nepovoljna situacija je i sa Nikosom Rogavopulosom, koji je doživeo povredu na treningu.

"Ne znam, saznao sam vesti od doktora. Povredio se na treningu, videćemo koliko je ozbiljno", poručio je Ataman.

Utakmica se igra u petak, u "OAKA Areni", sa početkom u 20.15 časova.