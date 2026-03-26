Košarkaš Crvene zvezde Džered Batler osvrnuo se na gostovanje svog tima u Španiji.

Smatra da će biti važno odmah započeti dobro meč u Blaugrani, nakon lošeg prvog poluvremena u Vitoriji.

"Naravno da je to izuzetno važno. Oni su dobra ekipa i mislim da sa takvim stvarima ne može da se igra, posebno kada imate prednost i kada je tek početak utakmice. Tako da je na obe ekipe, a posebno na prvoj četvrtini, da se nametnu i preuzmu vođstvo", kaže Batler.

Batler je postigao trojku za produžetak u Vitoriji.

"Bukvalno sam sebi rekao: 'Nećemo izgubiti ovu utakmicu.' U tom trenutku sam samo pokušao da zaboravim sve ostalo, ako uđe, uđe. Morao sam da imam takav mentalni pristup da bih uopšte šutirao. Drago mi je što je lopta završila u košu".

Iznenadilo ga je to što je ostao usamljen na trojci.

"Pomalo, da. Mislio sam možda da će napraviti faul, ali nisu, tako da me je to iznenadilo", kazao je Batler.

Zvezda gostuje Barseloni u petak od 20.30.